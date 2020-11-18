В сборной Сербии произошла вспышка коронавируса перед игрой Лиги наций с Россией

В сборной Сербии по футболу произошла вспышка коронавируса перед матчем Лиги наций против сборной России. О нескольких случаях заражения сообщается на сайте Футбольного союза Сербии (ФСС).

Положительные тесты на COVID-19 перед игрой сдали полузащитники Сергей Милинкович-Савич и Дарко Лазович, голкипер Джордже Николич, а также один из физиотерапевтов команды. Все они переведены на самоизоляцию.

Встреча сборных России и Сербии в рамках Лиги наций назначена на 18 ноября, начало — в 22:45 по московскому времени. Матч пройдет в Белграде на стадионе «Райко Митич».

В предыдущем туре команда Станислава Черчесова потерпела поражение от сборной Турции со счетом 2:3. Причем турки выиграли у россиян впервые в истории. Встреча стала восьмой в противостоянии сборных, которое до этого насчитывало четыре победы российской команды и три ничьих.

В третьей группе Лиги В сборная России лидирует с восемью очками. Венгрия идет второй с тем же количеством очков, уступая россиянам по дополнительным показателям. Турция занимает третье место (6 очков), Сербия — четвертое (3).