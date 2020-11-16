Павлюченко объяснил поражение сборной России национальностью судьи

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко объяснил поражение команды туркам национальностью судьи Шимона Марчиняка. Его слова приводит Sport24.

«Польские арбитры матча — негодяи, они убили игру. Поляки русских не любят, это сразу было видно по матчу. Обидно, когда выходят играть в футбол, а тут появляется человек в черной форме и начинает свой концерт», — заявил Павлюченко. Он посчитал решения арбитра поставить пенальти и удалить защитника Андрея Семенова ошибочными.

15 ноября сборная России проиграла туркам в гостях со счетом 2:3 в рамках группового этапа Лиги наций. Главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что на результат повлияла игра в меньшинстве.

В третьей группе Лиги В сборная России лидирует с восемью очками. Турция занимает третье место (6 очков). Венгрия идет второй (8), Сербия — четвертой (3).

Следующий матч команда Черчесова проведет 18 ноября на выезде против сборной Сербии.