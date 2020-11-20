Черчесова возмутили вопросы журналистов после поражения от сербов

Главного тренера сборной России Станислава Черчесова возмутили вопросы журналистов после поражения команды от сербов в матче заключительного тура Лиги наций. Видео за кадром послематчевой конференции опубликовал в Twitter журналист Sport24 Александр Занфиров.

Черчесов заявил, что не виноват в плохом выступлении команды. «А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20... А сколько, 14? 5:0? И что? 5:0 нам даст больше», — возмущался тренер.

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На послематчевой конференции Черчесов высказался о возможной отставке, заявив, что данный вопрос не стоит адресовать именно ему. Тренер подчеркнул, что его подопечные хорошо начали турнир и неудачно провели его концовку.

В последнем матче в своей группе в Лиге наций сборная России была разгромлена сербами со счетом 0:5. Поражение не позволило команде занять первое место в группе и пробиться в элитный дивизион турнира. Кроме того, Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира 2022 года.