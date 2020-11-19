Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира

Сборная России по футболу после поражения сербам в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций потеряла место во второй корзине при жеребьевке чемпионата мира 2022 года и опустилась на третье. Данные доступны на сайте УЕФА.

Россияне заняли второе место в своей группе Лиги B. При этом в параллельном матче сборная Румынии сыграла вничью с командой Северной Ирландии (1:1), что позволило румынам выбить Россию из первой двадцатки рейтинга ФИФА среди европейских команд.

Материалы по теме Россия проиграла Сербии 0:5 в Лиге наций Команда Черчесова не вышла в элитный дивизион, хотя была лидером группы

Состав корзин на предстоящую жеребьевку ЧМ-2022 в Катаре выглядит следующим образом:

корзина 1 — Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды;

корзина 2 — Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния;

корзина 3 — Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция;

корзина 4 — Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Белоруссия, Люксембург;

корзина 5 — Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра;

корзина 6 — Молдавия, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Жеребьевка пройдет 7 декабря в швейцарском Цюрихе.

18 ноября Сборная России разгромно проиграла со счетом 0:5 Сербии в шестом туре Лиги наций. Отечественные футболисты лишились возможности пробиться в элиту турнира. Победителем квартета стала команда Венгрии.