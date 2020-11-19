Черчесов высказался о возможной отставке после разгромного поражения от Сербии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о возможной отставке после разгромного поражения от команды Сербии в Лиге наций (0:5). Его слова приводит Sport24.

57-летний специалист отметил, что данный вопрос не стоит адресовать именно ему. При этом Черчесов подчеркнул, что его подопечные хорошо начали турнир и неудачно провели его концовку. «У нас много новых футболистов. Видимо, с листа не всем удается сыграть на таком уровне», — заключил он.

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Заключительный матч в своей группе в Лиге наций сборная России проиграла Сербии со счетом 0:5. Поражение не позволило команде Черчесова пробиться в элитный дивизион турнира.

Триумфатором группы 3 в Лиге B стала Венгрия. При этом венгерские футболисты проиграли оба матча против сборной России.