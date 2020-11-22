Жириновский назвал поражение сборной России от сербов местью Черчесову

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в интервью YouTube-каналу «Соловьев LIVE» назвал разгромное поражение сборной России от сербов в матче заключительного тура Лиги наций местью главному тренеру команды Станиславу Черчесову.

«Во-первых, [Артема] Дзюбу убрали — команда мстила тренеру, что он вот убрал незаслуженно нашего главного капитана команды. А второе — это состояние души наших граждан. Люди не понимают, за что мы боремся, что мы делаем», — заявил Жириновский. Он посчитал, что российским футболистам не хватает мотивации для победы, так как главным стимулом для них стали деньги.

В последнем матче в своей группе в Лиге наций сборная России была разгромлена сербами со счетом 0:5. Поражение не позволило команде занять первое место в группе и пробиться в элитный дивизион турнира. Кроме того, Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира 2022 года.

Дзюба в последних матчах Лиги наций участие не принимал. Черчесов не вызвал игрока на ноябрьские матчи из-за скандала со слитым в сеть интимным видео форварда.