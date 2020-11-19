Милонов связал разгромное поражение сборной России с мастурбацией Дзюбы

Депутат Госдумы Виталий Милонов связал разгромное поражение сборной России сербам в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций с мастурбацией нападающего Артема Дзюбы. Его слова приводит Sport24.

«Это продолжение истории с Дзюбой. Мы так много говорили применительно к сборной про видеоонанизм Дзюбы, что забыли, что сборная — это еще и футбол. То, что было вчера, — это хуже, чем онанизм. Нас раздели и просто сделали как девочек, как детей, порвали как тузик грелку», — заявил Милонов.

Депутат посчитал, что после таких поражений всей команде необходимо отчитаться перед министром спорта, и назвал выступление сборной позором. «Наши ребята вчера над нами посмеялись, это был групповой онанизм в сторону своих болельщиков», — подытожил он.

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18 ноября сборная России была разгромлена сербами со счетом 0:5. Результат не позволил команде занять первое место в своей группе в Лиге наций и пробиться в элитный дивизион турнира. Кроме того, Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на ЧМ-2022.

Из-за попавшего в сеть интимного видео с участием Дзюбы Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи. Тренер посчитал, что команду и футболиста нужно оградить от негатива.