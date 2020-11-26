В РФС отреагировали на заявление ЦСКА о «физруке» Черчесове

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев отреагировал на критическое заявление московского ЦСКА в адрес тренера сборной России Станислава Черчесова. Его цитирует РИА Новости.

Андреев не исключает, что комитет по этике РФС может рассмотреть заявление ЦСКА, если к ним поступит обращение. «Такого прецедента в нашей практике еще не было», — отметил он.

25 ноября ЦСКА ответил на критику в адрес нападающего команды Федора Чалова от Черчесова. В команде посчитали, что специалист оскорбил игрока и обратили внимание на то, что многие считают тренера физруком.

За день до этого Черчесов в эфире «Матч ТВ» сравнил нападающего «Сочи» Антона Заболотного и Чалова. Он заявил, что Заболотный смотрится на поле лучше, чем «талантливый игрок, который ничего не делает».

Чалов был вызван в состав сборной России на ноябрьские матчи. Он появился в стартовом составе в товарищеской встрече против команды Молдавии (0:0), но не отметился результативными действиями. В игре шестого тура Лиги наций со сборной Сербии (0:5) Чалов остался в запасе.