Сборная России рухнула в рейтинге ФИФА

Сборная России рухнула в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Он доступен на сайте организации.

Команда опустилась на пять позиций и заняла 39-е место в рейтинге. В активе россиян 1461 балл. В прошлом месяце у команды было на 19 очков больше. В топ-5 входят прежние команды: Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия.

В ноябре сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Молдавией (0:0), а также проиграла Турции (2:3) и Сербии (0:5) в заключительных матчах Лиги наций. Поражения не позволили команде занять первое место в группе и пробиться в элитный дивизион турнира. Кроме того, Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира 2022 года.

На пресс-конференции после матча с Сербией Черчесов заявил, что не виноват в плохом выступлении команды. Его возмутили вопросы журналистов о возможной отставке.

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