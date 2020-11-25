ЦСКА ответил на оскорбления «физрука» Черчесова

Московский ЦСКА ответил на критику в адрес нападающего команды Федора Чалова от главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Заявление приводится на сайте команды.

В команде посчитали, что Черчесов не просто перешел на личности, но и оскорбил форварда. По их мнению, тренер не первый раз проявляет предвзятое отношение к игрокам. «Многие считают его физруком, а не тренером. Мы никогда не позволим себе заявить об этом в телеэфире. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», — говорится в заявлении ЦСКА.

24 ноября Черчесов в эфире «Матч ТВ» сравнил нападающего «Сочи» Антона Заболотного и Чалова. Он заявил, что Заболотный смотрится на поле лучше, чем «талантливый игрок, который ничего не делает».

Чалов был вызван в состав сборной России на ноябрьские матчи. Он появился в стартовом составе в товарищеской встрече против команды Молдавии (0:0) и был заменен на 64-й минуте. Результативными действиями форвард не отметился. В матче шестого тура Лиги наций со сборной Сербии (0:5) Чалов остался в запасе.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



