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ЦСКА выиграл первый круг РПЛ

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Игроки ЦСКА Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Наяир Тикнизян и Федор Чалов (слева направо)
Игроки ЦСКА Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Наяир Тикнизян и Федор Чалов (слева направо)
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский ЦСКА выиграл первый круг Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Армейцы дома сыграли вничью с «Сочи» со счетом 1:1 и сохранили лидерство в чемпионате страны. На пятой минуте счет во встрече открыл полузащитник москвичей Арнор Сигурдссон. На 23-й минуте счет сравнял хавбек Никита Бурмистров.

Таким образом, ЦСКА набрал 32 очка в 15 матчах РПЛ и лидирует в турнирной таблице. На втором месте располагается петербургский «Зенит» с 31 очком. Замыкает тройку московский «Спартак», имея в активе 29 очков.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с казанским «Рубином». Встреча пройдет 29 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.


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