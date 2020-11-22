ЦСКА выиграл первый круг РПЛ

Московский ЦСКА выиграл первый круг Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Армейцы дома сыграли вничью с «Сочи» со счетом 1:1 и сохранили лидерство в чемпионате страны. На пятой минуте счет во встрече открыл полузащитник москвичей Арнор Сигурдссон. На 23-й минуте счет сравнял хавбек Никита Бурмистров.

Таким образом, ЦСКА набрал 32 очка в 15 матчах РПЛ и лидирует в турнирной таблице. На втором месте располагается петербургский «Зенит» с 31 очком. Замыкает тройку московский «Спартак», имея в активе 29 очков.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с казанским «Рубином». Встреча пройдет 29 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.

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