ЦСКА обыграл «Ростов» и сохранил лидерство в РПЛ

ЦСКА на своем поле обыграл «Ростов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 ноября, в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Константин Кучаев и Федор Чалов. У гостей пенальти не смог реализовать Роман Еременко.

Победа позволила ЦСКА набрать 31 очко и остаться лидером РПЛ. В активе «Ростова» 23 очка, клуб занимает шестое место.

В следующем туре ЦСКА 22 ноября на своем поле примет «Сочи». «Ростов» в тот же день на выезде сыграет с «Рубином».