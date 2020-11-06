Главу клуба РПЛ возмутила критика зарплат футболистов

Президента клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Григория Иванова возмутила критика зарплат отечественных футболистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«А за что вы платите такие деньги работникам крупных компаний? У нас чуть что — футболисты крайние. Возмущает, что другие спортсмены нас критикуют. Так чего же вы сами в футбол не пошли? Не смотрите в чужой карман», — посчитал Иванов. По его мнению, футбол — тяжелый вид спорта, со множеством рисков и травм. Также глава «Урала» добавил, что есть игроки, которые перестают стараться, и с них необходимо строже спрашивать.

После 13 туров РПЛ «Урал» занимает 11 место в таблице, набрав 14 очков. Лидирует московский ЦСКА с 28 очками.

В текущем сезоне российские клубы не одержали ни одной победы за три тура еврокубков. У петербургского «Зенита» и «Краснодара» по одному очку в Лиге чемпионов. У московского «Локомотива» — два балла. ЦСКА набрал два очка в Лиге Европы.