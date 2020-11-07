Спорт
 
Новая, персональная
Попробовать
Швеция
Live
1 : 0
3-й период
Россия
Еврохоккейтур • Кубок Карьяла
Эвертон
Ливерпуль
Live
1 : 2
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Англия - Премьер-лига • 8-й тур
Кристал Пэлас
Лондон
Сегодня
Начало в 18:00 (МСК)
Лидс Юнайтед
Лидс
Англия - Премьер-лига • 8-й тур
Челси
Лондон
Сегодня
Начало в 20:30 (МСК)
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Англия - Премьер-лига • 8-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Фулхэм
Лондон
Англия - Премьер-лига • 8-й тур
Последние новости
Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье
Лукашенко описал светлое будущее Белоруссии после запуска АЭС
Для главы Конституционного суда Украины приготовили виселицу
В России медведь вырыл из свежей могилы покойника, съел его и был убит
Голые влюбленные занялись сексом в пабе на глазах у прохожих
Глава МВД рассказал о торжестве истины в деле Ефремова
Появилось видео с места массового убийства на вечеринке в Екатеринбурге
Заражение норок коронавирусом произошло еще в пяти странах
Лукашенко назвал позорищем выборы в США
Новости партнеров

«Спартак» упустил победу и первое место в РПЛ

Перейти в «Мою Ленту»
Игрок «Урала» Бранко Йовичич игрок «Спартака» Джордан Ларссон
Игрок «Урала» Бранко Йовичич игрок «Спартака» Джордан Ларссон
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» из Екатеринбурга в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счетом 2:2. В составе «Спартака» дублем отметился нападающий Александр Соболев (6-я, 46-я минуты). «Урал» дважды сравнивал счет благодаря голам форварда Павла Погребняка (11-я минута) и полузащитника Рафала Аугустыняка (60-я).

Таким образом, после 14 туров «Спартак» набрал 28 очков и упустил первое место в РПЛ. Клуб располагается на втором месте турнирной таблицы, уступая московскому ЦСКА по дополнительным показателям. На третьем месте находится петербургский «Зенит» с 28 очками. При этом армейцы и петербуржцы еще не сыграли в 14 туре.

В следующему туре «Спартак» сыграет дома с московским «Динамо». Встреча пройдет 21 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Футболист «Спартака» выложил пост с отпечатком ботинка на лице Макрона
«Ростов» в меньшинстве обыграл «Спартак» благодаря голу Мамаева
«Спартак» оcкорбила шутка об отрубании головы главному тренеру
Другие материалы рубрики
СпортПартнерский материал

«Эль-класико» по-британски

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
15:21Сегодня

Плющенко рассказал об отказе Тутберидзе отпускать к нему Косторную

14:07Сегодня

Фабио Капелло назвал главную причину провала российских клубов в еврокубках

13:45Сегодня

Знаменитый теннисист решил продать виллу вместе с матерью

Спорт16:30 6 ноября

«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?

В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
12:28Сегодня

Месси вновь задумался об уходе из «Барселоны»

11:08Сегодня

Тактаров сравнил Байдена с Трампом и выбрал лучшего президента для России

09:48Сегодня

Валуев предложил наказать российские клубы рублем за провал в еврокубках

Спорт00:03 5 ноября
Аннетт Келлерман

«Женщина, о которой нужно говорить»

Как пловчиха стала первой обнаженной актрисой Голливуда, побеждала мужчин и заработала миллионы
06:01Сегодня

Месси предложат отказаться от прежней зарплаты в «Барселоне»

22:16 6 ноября

Игрок «Челси» извинился за лайк под постом Нурмагомедова про Макрона

21:00 6 ноября

Главный тренер сборной Италии пошутил про коронавирус и заболел

Россия
«Мухаммед не отвечал на оскорбления оскорблениями»
Чем закончится противостояние Макрона и мусульман по всему миру?
«Вирус пришел и ведет себя как хозяин»
Поток пациентов и очереди в больницах: что российские врачи говорят о второй волне коронавируса
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Где нужно носить маски и грозят ли россиянам штрафы?
Все материалы
Мир
Стало известно о нежелании Трампа признать поражение на выборах
В Израиле испугались войны с Ираном из-за победы Байдена
Штаб Трампа ответил на прогнозы о победе Байдена
Красный день календаря
Коммунисты мечтали о всеобщем равенстве. Чем обернулась мировая революция для Европы?
Штат Джорджия объявил о пересчете голосов
Байден укрепил лидерство на выборах президента США
Подсчет голосов сопровождается скандалами. У Трампа все меньше шансов на победу
Все материалы
Бывший СССР
Азербайджан заявил о «бегущих» с поля боя армянских солдатах
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Киргизия поблагодарила Россию за урегулирование кризиса в стране
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Азербайджан обвинил армянскую диаспору в финансировании террора
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Зеленский поручил обеспечить жителям Донецка и Луганска доступ к украинскому ТВ
Все материалы
Экономика
«Газпром» сэкономит на «Силе Сибири»
Главы ПСБ и Чувашии договорились о поддержке крупных инвестпроектов
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
«Рязанская НПК» перевела четвертую установку на отечественное оборудование
Российские сенаторы не согласились повысить налоги для богатых
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
Все материалы
Силовые структуры
Глава СВР раскрыл тонкости работы с Путиным над разведданными
Михаил Горбачев«Приятель прикрывает, а я стреляю»
30 лет назад на Красной площади раздались выстрелы. Советский слесарь пытался убить Горбачева
Бывший мэр российского города получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
«Кто-то вышел на свободу и взялся за старое»
Российского «колбасного короля» убили из арбалета. О загадочном преступлении говорят по всему миру
Переодетого в Иисуса Христа активиста задержали напротив здания ФСБ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский велосипедист убил другого за неаккуратную езду
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
Знаменитый теннисист решил продать виллу вместе с матерью
«Спартак» упустил победу и первое место в РПЛ
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
Плющенко рассказал об отказе Тутберидзе отпускать к нему Косторную
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Фабио Капелло назвал главную причину провала российских клубов в еврокубках
Титульный бой
Суперматч «Сити» — «Ливерпуль» и испытание для МЮ «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Умер исполнитель роли маркиза Филиппа дю Плесси-Бельера
«Это сексуальный трек, под который нужно танцевать стриптиз»
Любовные треугольники, ревность и плохие девчонки: Maruv делится секретами создания поп-хитов
Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли после расставания с моделью
«Я жду мира, в котором наш пол не имеет значения»
Женщина долгие годы притворялась мужчиной. Ее тайна раскрылась только после смерти
В России вышел фильм «Подольские курсанты» о битве за Москву
Мужикам тут не место
Полюбившая школьника учительница, пьющая стюардесса и монахини в лучших сериалах ноября
Пригожин обвинил Моргенштерна в уродовании молодежи
Все материалы
Интернет и СМИ
Гарик Харламов высказался о смерти Жванецкого и назвал его гением
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Доктор Комаровский объяснил причины непроходящего насморка
«Люди готовы тратить деньги на то, что им нравится»
 
Умер сатирик Михаил Жванецкий
«Мой папа — не Ургант, у него нет своего шоу»
Дочь ведущего Первого канала — о влиянии отца на ее участие в «Голосе» и блате в шоу-бизнесе
Собчак показала полученные после «критики ислама» угрозы
Все материалы
Ценности
Бывшая «Мисс Вселенная» снялась в купальнике во время отдыха на роскошной яхте
Эльза Хоск«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»
Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
Покрытый тату мужчина с двойным языком нарастил клыки за десятки тысяч рублей
Недолюбленный миллиардер
Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
Личное письмо героически умершего пассажира «Титаника» продадут за миллионы рублей
Парфюмеры разработали ароматы по мотивам мюзикла
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Знаменитый шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля по-деревенски
На выборах мэра в США победил французский бульдог
Девушка-подросток выпала из окна после фейкового собеседования в отеле
«Собирай манатки и езжай!»
История россиянки о переезде в Израиль практически бесплатно
Мужчина похоронил мать заживо и попал за решетку
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Все материалы
Volkswagen хотел бы избежать судьбы компании Nokia
Это рекорд: продажи автомобилей в России снова выросли
25 машин-бестселлеров: самые популярные модели октября 2020 года
Chevrolet Tahoe и Suburban увеличили мощность
Сосланы в СССР: 250 раритетных машин в подмосковном поле
Видео: куда попали иномарки, ввезенные в Советский Союз десятилетия назад?
Porsche 911 Turbo S предложили в подарок к самолёту
ГАЗель City: чем удивит новое поколение маршруток марки ГАЗ?
Оцениваем, какими маршрутные автобусы были 25 лет назад и какими стали сейчас
Раскрыта рублевая цена самого мощного Mercedes-AMG GT
Все материалы
Дом
В России выявлена новая схема мошенничества с компенсациями за услуги ЖКХ
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Определена цена самого дорогого парковочного места в Москве
Раскрыта популярная схема хищения квартир у российских пенсионеров
Все материалы
Нацпроекты
Россияне начали активно жениться после 60 лет
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
Российским студентам захотели поднять стипендии
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
Российский регион закупит 25 тысяч подарков для новорожденных
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Направление «Чистая вода» перейдет из экологического нацпроекта в жилищный
Все материалы