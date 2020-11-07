«Спартак» упустил победу и первое место в РПЛ

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» из Екатеринбурга в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счетом 2:2. В составе «Спартака» дублем отметился нападающий Александр Соболев (6-я, 46-я минуты). «Урал» дважды сравнивал счет благодаря голам форварда Павла Погребняка (11-я минута) и полузащитника Рафала Аугустыняка (60-я).

Таким образом, после 14 туров «Спартак» набрал 28 очков и упустил первое место в РПЛ. Клуб располагается на втором месте турнирной таблицы, уступая московскому ЦСКА по дополнительным показателям. На третьем месте находится петербургский «Зенит» с 28 очками. При этом армейцы и петербуржцы еще не сыграли в 14 туре.

В следующему туре «Спартак» сыграет дома с московским «Динамо». Встреча пройдет 21 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.