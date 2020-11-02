Футболист «Спартака» выложил пост с отпечатком ботинка на лице Макрона

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», выложил в своем Instagram пост с изображением президента Франции Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на его лице.

«Воистину, Аллах скор в расчете» — так спортсмен подписал публикацию. 30 октября пост с аналогичной фотографией выложил российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов. В публикации чемпион UFC подверг Макрона резкой критике, назвав его тварью.

Днем ранее во Франции произошло несколько вооруженных нападений. Атаки последовали после речи Макрона, в которой тот обличал кризис ислама и критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество. Поводом для выступления президента стало убийство школьного учителя Самуэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

В нынешнем сезоне Мирзов провел один матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Спартак» и четыре раза сыграл в составе «Химок». Во встречах за подмосковную команду полузащитник забил два мяча.