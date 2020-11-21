«Спартак» ушел от поражения в московском дерби с «Динамо»

«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 21 ноября, и завершилась со счетом 1:1. В составе бело-голубых голом во втором тайме отметился Дмитрий Скопинцев, у красно-белых отличился Роман Зобнин.

«Динамо» имеет в активе 27 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» набрал 29 очков и находится на третьей позиции.

«Спартак» в следующем туре 29 ноября на своем поле сыграет с «Ротором». «Динамо» днем раньше на выезде встретится с «Ростовом».