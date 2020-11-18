Футболист «Спартака» заинтересовал клубы АПЛ

Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал заинтересовал клубы Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает британский The Mirror.

Скауты ведущих клубов АПЛ присматриваются к кандидатуре 22-летнего футболиста красно-белых. Трансферная стоимость Крала оценивается в 32 миллиона евро. Отмечается, что предложения по переходу хавбека «Спартак» получит уже в январе.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 14 матчей и отдал две результативные передачи. Также на счету Крала 14 матчей за сборную Чехии.

Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019-го. Трансфер обошелся москвичам в 12 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан на пять лет. До этого чех защищал цвета пражской «Спарты».

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