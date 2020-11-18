Бывший президент «Спартака» вспомнил оргии и «страшные вопли» футболистов

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал об оргиях, которые устраивали футболисты клуба. Интервью доступно на YouTube-канале «Глеб Чернявский и "Спартак"».

При упоминании бывшего вратаря красно-белых, марокканца Абдельилы Баги Червиченко вспомнил историю, связанную с африканскими легионерами клуба.

«Они устраивали какие-то оргии, а хозяйка квартиры жаловалась. Мы так и не поняли, что там были за оргии и присутствовали ли в них дамы, но какие-то там просто страшные вопли раздавались», — заметил он.

Червиченко добавил, что Баги в результате пришлось переселить в другую квартиру. «Точно какие-то сексуальные приключения были», — подчеркнул он.

Червиченко занимал пост президента «Спартака» с 2002-го по 2004 год. На аналогичной должности он работал и в подмосковных «Химках» (с 2004-го по 2005 год). Баги защищал цвета красно-белых в 2003 году. Голкипер провел за клуб шесть матчей. Он также известен выступлениями за сборную Марокко.