«Спартак» усилился футболистом «Челси»

Московский «Спартак» объявил о подписании контракта с полузащитником «Челси» Виктором Мозесом. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

29-летний вингер сборной Нигерии будет выступать за красно-белых на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с опцией выкупа трансфера игрока.

В заявлении клуба отмечается, что нигериец еще не прибыл в расположение «Спартака». О готовящемся усилении стало известно 9 октября.

На счету Мозеса 128 матчей в составе лондонцев, 18 забитых мячей и 13 результативных передач. Вместе с «Челси» он выигрывал чемпионат и кубок Англии, а также завоевывал кубок Лиги Европы.

На уровне сборных Мозес представляет Нигерию, хотя и привлекался к играм за команды Англии разных возрастов. В 11-летнем возрасте уроженец Нигерии перебрался на Туманный Альбион, где стал частью футбольной академии «Кристал Пэлас».