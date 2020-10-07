«Спартак» наказали за посвященный Тесаку баннер

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) наказал московский «Спартак» за баннер, посвященный националисту Максиму Марцинкевичу (Тесаку). Об этом сообщает РИА Новости.

Один из фанатских секторов москвичей будет закрыт на один матч условно, ограничение продлится до конца сезона. Кроме того, красно-белые заплатят штраф в размере 200 тысяч рублей. Под санкции попала растяжка с нацистской символикой, появившаяся на трибуне болельщиков «Спартака» во время матча с «Зенитом».

Встреча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским и петербургским клубом прошла в субботу, 3 октября. Игра завершилась со счетом 1:1.

Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву, в середине сентября. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Тесак не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской жене, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Причиной смерти Тесака признали асфиксию — удушение.