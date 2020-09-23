Опубликована справка с причиной смерти Тесака

Семье националиста Максима Марцинкевича (Тесака) выдали справку о его смерти. Документ опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

Справка подписана руководителем специализированного отдела ЗАГС. Из нее следует, что смерть Марцинкевича наступила 16 сентября 2020 года в 00:00 часов. Однако в рапортах сотрудников СИЗО-3 Челябинской области указано, что в 6:45 заключенный отказался от завтрака, а в 7:14 он был найден мертвым.

По словам источников, время «00:00» было указано в справке, поскольку патологоанатому по неизвестным причинам не удалось установить точное время смерти Марцинкевича. Причиной смерти Тесака признали асфиксию — удушение.

Адвокат националиста Иван Сидоров заявил, что не верит в добровольный уход из жизни его подзащитного. О давлении на Марцинкевича говорит и содержание его предсмертных записок. Адвокат подчеркнул, что почерк действительно принадлежит Тесаку, но сделаны записки заранее и под диктовку. «Я видел, какие письма писал Максим <...>, он никогда не стал бы извиняться перед администрацией СИЗО. Это не его стиль», — заявил Сидоров.

Ранее сообщалось, что отец Тесака тоже уверен, что его сына убили, и настаивает на возбуждении уголовного дела.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской жене, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».

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