Стало известно о неработавшей видеокамере в камере покончившего с собой Тесака

Камера видеонаблюдения, установленная в камере, в которой погиб националист Максим Марцинкевич (Тесак), не работала в день его смерти. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика, который ознакомился с материалами проверки.

По словам защитника, следователи восстановили картину гибели заключенного. Тесак попытался использовать один способ суицида, но безуспешно. В камере найдено большое количество следов крови. Потом он бродил по камере, а затем воспользовался другим способом. Подтвердить эту версию могла бы запись с камеры видеонаблюдения, но она не работала по неизвестным причинам.

Вторая видеокамера установлена в коридоре недалеко от камеры Тесака, однако пока неизвестно, что она записала.

22 сентября отец Марцинкевича прибыл в Челябинск, чтобы забрать тело сына. Родители и адвокат требуют возбудить уголовное дело об убийстве на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что Тесак не мог сам себе нанести смертельные раны. Михальчик говорит, что перед смертью из Тесака выбивали показания, для этого его посадили в так называемую пресс-хату и заставили признаться в тяжких преступлениях и убийствах.

Тело Марцинкевича было обнаружено 16 сентября в одиночной камере СИЗО, где он временно находился перед дальнейшей пересылкой в Москву. В помещении нашли несколько предсмертных записок. В одной из них говорилось, что Тесак не хочет доставлять неприятностей администрации изолятора и просит передать своей девушке книгу про коммунизм и личный дневник.

В Следственном комитете России заявили об уверенности в том, что Марцинкевич совершил суицид.

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