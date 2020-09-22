Отец погибшего в российском СИЗО Тесака приехал за телом сына

Отец националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, прибыл в Челябинск, чтобы забрать тело сына. Об этом во вторник, 22 сентября, со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, Сергей Марцинкевич намерен забрать тело сына, погибшего в челябинском СИЗО, в Москву.

21 сентября адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве Максима Марцинкевича на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что Тесак не мог сам себе нанести смертельные раны.

В тот же день были обнародованы результаты независимой экспертизы, которая показала, что Тесак с большой вероятностью был убит: раны на шее и гематомы на руках вряд ли он мог нанести себе сам.

Ранее Михальчик говорил, что перед смертью из Тесака выбивали показания, для этого его посадили в так называемую пресс-хату и заставили признаться в тяжких преступлениях и убийствах.

Тело Марцинкевича было обнаружено 16 сентября в одиночной камере СИЗО, где он временно находился перед дальнейшей пересылкой в Москву. В помещении нашли несколько предсмертных записок. В одной из них говорилось, что мужчина не хочет доставлять неприятностей администрации изолятора и просит передать своей девушке книгу про коммунизм и личный дневник.

Между тем в Следственном комитете России (СКР) заявили об уверенности в том, что Марцинкевич совершил суицид.