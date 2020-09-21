Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны. Об этом защитник заявил Ura.ru.

«Мы настаиваем, чтобы следствие возбудило дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), чтобы в рамках его провести исследования, допросить сокамерников, сотрудников ФСИН, следователя, которому Марцинкевич якобы добровольно дал признательные показания по другому делу, изъять записи камер видеонаблюдения», — сказал юрист.

Ранее 21 сентября адвокат обнародовал результаты независимой экспертизы, которая показала, что Тесак с большой вероятностью был убит: раны на шее и гематомы на руках вряд ли он мог нанести себе сам.

«Когда в интернете появилось фото Марцинкевича, оно вызвало вопросы. Мы обратились к авторитетному судебному медику с большим стажем Елене Кучиной. Думаю, у медиков в Челябинске отсутствует возможность анализировать место происшествия. А по фото видно, как располагалось тело. Это дает специалисту дополнительные возможности, чтобы сделать выводы. И вывод Кучиной: версия о самоповреждениях фактически исключена. Это ставит под сомнение версию о суициде», — сказал адвокат.

По его словам, 22 сентября в Челябинск вызвали отца Марцинкевича для решения вопроса о выдаче тела сына.

Ранее Михальчик говорил, что перед смертью из Тесака выбивали показания, для этого его посадили в так называемую пресс-хату и заставили признаться в тяжких преступлениях и убийствах.

Тело Марцинкевича было обнаружено 16 сентября в одиночной камере СИЗО, где он временно находился перед дальнейшей пересылкой в Москву. В помещении нашли несколько предсмертных записок. В одной из них говорилось, что мужчина не хочет доставлять неприятностей администрации изолятора и просит передать своей девушке книгу про коммунизм и личный дневник.

В Следственном комитете заявили, что уверены в том, что Марцинкевич совершил суицид.

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