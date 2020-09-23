Отец Тесака заявил об уверенности в убийстве сына

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Отец националиста Максима Марцинкевича (Тесака) уверен, что его сына убили. Об этом он заявил Telegram-каналу Mash.

По его словам, он не верит в самоубийство. «Мы написали заявление о возбуждении уголовного дела об убийстве. А дальше как пойдет», — сказал отец Марцинкевича. Адвокат Иван Сидоров сообщил о проведении доследственной проверки, но ему отказались показывать материалы, в том числе протокол осмотра места происшествия. Защиту обещали ознакомить с ними после завершения проверки, сказал Сидоров.

Отец Тесака приехал за телом сына в Челябинск, хоронить Марцинкевича будут в Москве. 21 сентября были обнародованы результаты независимой экспертизы, которая показала, что Тесак с большой вероятностью был убит: раны на шее и гематомы на руках вряд ли он мог нанести себе сам.

Ранее адвокат Тесака Алексей Михальчик говорил, что перед смертью из его подзащитного выбивали показания, для этого его посадили в так называемую пресс-хату и заставили признаться в тяжких преступлениях и убийствах.

Тело Марцинкевича было обнаружено 16 сентября в одиночной камере СИЗО, где он временно находился перед дальнейшей пересылкой в Москву. В помещении нашли несколько предсмертных записок. В одной из них говорилось, что мужчина не хочет доставлять неприятностей администрации изолятора и просит передать своей девушке книгу про коммунизм и личный дневник.

Между тем в Следственном комитете России заявили об уверенности в том, что Марцинкевич совершил суицид.

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