Адвокат рассказал о написанных под диктовку предсмертных записках Тесака

Иван Сидоров, адвокат националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, заявил, что не верит в добровольный уход из жизни его подзащитного. Об этом сообщает Znak.

По версии юриста, это было доведение до самоубийства или убийство. О давлении на Марцинкевича говорит и содержание его предсмертных записок. Адвокат подчеркнул, что почерк действительно принадлежит Тесаку, но сделаны записки заранее и под диктовку. «Я видел, какие письма писал Максим<...>, он никогда не стал бы извиняться перед администрацией СИЗО. Это не его стиль», — заявил Сидоров.

Ранее сообщалось, что отец Тесака тоже уверен, что его сына убили, и настаивает на возбуждении уголовного дела.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской жене, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».