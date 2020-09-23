Адвокат оценил официальную причину смерти Тесака

Раны на руках и шее националиста Максима Марцинкевича (Тесака) не могли стать причиной его смерти, он умер от удушения. Об этом ТАСС заявил адвокат Иван Сидоров, оценивая официальные данные из справки специализированного отдела ЗАГС.

По его словам, в документе о смерти не отмечены раны на шее и руках, но там указано, что Марцинкевич умер от асфиксии.

Его отцу передано тело. Вместе с адвокатом они транспортируют умершего в Москву. Семья хочет провести независимую экспертизу, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

Родители Марцинкевича требуют возбудить уголовное дело об убийстве. О давлении на него говорит и содержание его предсмертных записок. Адвокат подчеркнул, что почерк действительно принадлежит Тесаку, но сделаны записки заранее и под диктовку. «Я видел, какие письма писал Максим<...>, он никогда не стал бы извиняться перед администрацией СИЗО. Это не его стиль», — заявил Сидоров.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской жене, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».

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