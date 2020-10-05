Уткин сравнил узбекского футболиста «Спартака» с енотом

Спортивный комментатор Василий Уткин оценил игру полузащитника «Спартака» Остона Урунова в матче с «Зенитом». Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Журналист согласился с мнением некоторых экспертов, посчитавших, что узбекский хавбек очень собранно провел игру. При этом Уткин добавил, что с такой же сосредоточенностью его енот часто делает что-то немыслимое и бесполезное.

«Никак не хочу, чтобы сравнение было обидным, ведь любого человека можно сравнить с животным», — добавил комментатор.

Встреча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом» прошла в субботу, 3 октября, и завершилась со счетом 1:1. Урунов провел на поле 85 минут, не отметившись результативными действиями. 19-летний полузащитник сборной Узбекистана подписал контракт с красно-белыми 5 августа.