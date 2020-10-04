«Спартак» отказался отпускать игрока сборной России в итальянский клуб

Московский «Спартак» отказался отпускать полузащитника Зелимхана Бакаева в итальянский «Торино». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, клуб серии А обращался к москвичам с предложением об аренде игрока. Руководство красно-белых заблокировало переход. Трансферная стоимость Бакаева оценивается порталом Transfermarkt.de в 9 миллионов евро.

А августе футболистом команды серии А стал другой хавбек сборной России — Алексей Миранчук. Футболист подписал контракт с «Аталантой».

24-летний Бакаев — воспитанник «Спартака». В нынешнем сезоне футболист провел 11 матчей в составе красно-белых во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. Кроме того, в активе Бакаева четыре матча за национальную сборную России.