Немец из тульского «Арсенала» связал неприветливость россиян с холодной войной

Немецкий защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр рассказал об особенностях жизни в России. Об этом сообщает Express.de.

По словам игрока, местные жители довольно закрытые и неприветливые, а также не говорят по-английски. «Может, дело в холодной войне, из-за которой многие люди по-прежнему предвзято относятся к иностранцам», — добавил футболист.

Бауэр также отметил, что был приятно удивлен высоким уровнем чемпионата России. Наибольшее впечатление на него произвели «Зенит» и все московские команды. При этом немец добавил, что жить с семьей в Туле ему достаточно непросто.

Бауэр перешел в тульский «Арсенал» в 2019 году из «Нюрнберга». В нынешнем сезоне защитник провел 13 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Результативными действиями немец не отметился. Клуб из Тулы после 14 туров имеет в активе 13 очков и занимает 12-е место в чемпионате.