Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сравнил Россию и США. Интервью с игроком опубликовано на канале «Сычев подкаст и Денис Казанский» на YouTube.

Спортсмен рассказал о сложностях, с которыми столкнулся сразу после переезда в НХЛ. В первую очередь адаптации мешало незнание английского языка. «Потом постепенно начинаешь учить слова, вступаешь в какие-то диалоги, понимаешь шутки. У нас же менталитеты даже по юмору совсем разные», — заметил он.

Овечкин подчеркнул, что всегда чувствовал, что в России его ждут и любят. «А приезжал туда и понимал, что просто еду на работу, занимаю там чужое место», — пояснил хоккеист.

Ранее Овечкин рассказал о своих музыкальных пристрастиях. В список любимых российских исполнителей спортсмен внес рэперов Гуфа, Кравца и Басту, а также Ольгу Бузову.

В сезоне-2019/2020 в регулярном чемпионате НХЛ форвард провел 68 матчей. На счету Овечкина — 48 заброшенных шайб и 19 результативных передач.

Россиянин выступает за клуб с 2005 года. Защищая цвета «Кэпиталс», он забросил в общей сложности 706 шайб. Хоккеист восемь раз становился лучшим снайпером чемпионата, в 2018 году он выиграл Кубок Стэнли.