Овечкин внес Бузову в список любимых музыкальных исполнителей

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» рассказал о музыкальных пристрастиях. Интервью с игроком опубликовано на канале «Сычев подкаст и Денис Казанский» в YouTube.

Спортсмен рассказал, что из зарубежных артистов ему нравятся Eminem и 2Pac. В список любимых российских исполнителей Овечкин внес рэперов Гуфа, Кравца и Басту, а также Ольгу Бузову.

В сезоне-2019/2020 в регулярном чемпионате НХЛ форвард провел 68 матчей. На счету Овечкина 48 заброшенных шайб и 19 результативных передач.

Александр Овечкин выступает за клуб с 2005 года. Всего, защищая цвета «Кэпиталс», он забросил 706 шайб. Хоккеист восемь раз становился лучшим снайпером чемпионата, также он выиграл Кубок Стэнли.