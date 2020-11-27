Футболист сборной России отреагировал на критику Черчесова игроков команды

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев отреагировал на слова главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, раскритиковавшего российских футболистов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам игрока, специалист имеет полное право на подобные высказывания как в личных беседах, так и в публичном пространстве. «Если футболист по каким-то причинам не показывает максимума, то должен не обижаться, а покопаться в себе», — добавил Оздоев.

Игрок также отметил, что сборная России вместе с квалифицированным тренерским штабом будет готовиться к отбору на чемпионат мира-2022 и финальной стадии Евро-2020. По мнению Оздоева, все должно сложиться удачно.

24 ноября Черчесов в эфире «Матч ТВ» сравнил нападающего «Сочи» Антона Заболотного и форварда ЦСКА Федора Чалова. Он заявил, что Заболотный смотрится на поле лучше, чем «талантливый игрок, который ничего не делает». Кроме того, тренер отказался считать «золотым активом» братьев Антона и Алексея Миранчуков.