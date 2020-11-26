Черчесову нашли замену в сборной России

Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову нашли замену в команде. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации портала, Российский футбольный союз рассматривает вариант с отставкой Черчесова. Основным и единственным кандидатом на замену является бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев.

Под руководством Бердыева казанская команда дважды выигрывала чемпионат России (в 2008 и 2009 годах), а также становилась обладателем Кубка страны (в 2012-м). Специалист не тренирует с июня 2019 года.

После матча заключительного тура Лиги Наций Черчесов порассуждал о возможной отставке, заявив, что данный вопрос не стоит адресовать именно ему. Тренер подчеркнул, что его подопечные хорошо начали турнир и неудачно провели его концовку.

В последних матчах в своей группе в Лиге наций сборная России проиграла Турции, а затем была разгромлена Сербией со счетом 0:5. Поражения не позволили команде занять первое место в группе и пробиться в элитный дивизион турнира. Кроме того, Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира 2022 года.