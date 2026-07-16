Раскрыты подробности удара ВС России по локомотивам на Украине

Минобороны: ВС России ударили по локомотивам в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России ударили по локомотивам на Украине. Подробности об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Цели находились в районе населенного пункта Божедаровка Днепропетровской области. По данным министерства, два локомотива были задействованы для доставки грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В оборонном ведомстве отметили, что для удара использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань».

Помимо того, 16 июля стало известно, что российские военнослужащие поразили в Черном море судно, перевозившее грузы для ВСУ. Уточняется, что украинское судно шло в порт «Черноморск» Одесской области