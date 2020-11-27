Футболист сборной России объяснил критику команды фразой «страна такая»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов объяснил критику национальной команды со стороны соотечественников. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«У нас страна такая», — заявил 24-летний футболист сборной России. Он дополнил фразу, уточнив, что болельщики ждут неудач и готовы «давить и втаптывать». При этом Баринов подчеркнул, что сам не видит поводов для беспокойства в неудачах команды. По его мнению, сборная проходит этап омоложения.

Сборная России не побеждает в последних шести играх. После матча заключительного тура Лиги Наций главный тренер команды Станислав Черчесов затронул вопрос о возможной отставке. Тренер подчеркнул, что его подопечные хорошо начали турнир и неудачно провели его концовку.

В последних матчах в своей группе в Лиге наций сборная России проиграла Турции, а затем была разгромлена Сербией со счетом 0:5. Поражения не позволили команде занять первое место в группе и пробиться в элитный дивизион турнира. Кроме того, Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира 2022 года.

Баринов — победитель чемпионата Европы-2013 среди юношей. На его счету четыре матча в составе первой сборной.

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