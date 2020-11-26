ЦСКА сыграл вничью с оставшимся вдесятером соперником в Лиге Европы

ЦСКА сыграл вничью в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против голландского «Фейеноорда» (0:0). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 48-й минуте матча гости остались вдесятером. Судья удалил с поля Николая Йоргенсена. Несмотря на это, армейцы не сумели поразить ворота соперника и добиться первой победы в рамках Лиги Европы в нынешнем сезоне.

В матче третьего тура группового этапа подопечные Виктора Гончаренко уступили «Фейеноорду». Москвичи проиграли в гостях со счетом 1:3.

ЦСКА не одержал ни одной победы в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В группе K лидирует загребское «Динамо». Фейеноорд идет на втором месте. Тройку замыкает австрийский «Вольфсберг».