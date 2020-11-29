ЦСКА проиграл «Рубину» и упустил лидерство в РПЛ

ЦСКА на выезде проиграл «Рубину» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 29 ноября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственный гол в начале второго тайма забил Джордже Деспотович.

ЦСКА из-за поражения упустил лидерство в РПЛ. Москвичи прервали шестиматчевую беспроигрышную серию, имеют в активе 23 очка и находятся на втором месте. «Рубин» набрал 24 очка и поднялся на девятую позицию.

В следующем туре ЦСКА 6 декабря на своем поле примет «Химки». «Рубин» днем раньше на выезде встретится с «Локомотивом».