Дзюба травмировал пах в матче с «Арсеналом»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба травмировал пах в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Арсенала». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В концовке игры нападающий попросил замену и покинул поле. Точный диагноз и сроки восстановления игрока не сообщаются. Матч прошел в субботу, 28 ноября, в Туле. Игра завершилась со счетом 0:0.

8 ноября форварда лишили статуса капитана «Зенита» после появления в сети интимного видео с его участием, но на матч с «Арсеналом» Дзюба снова вывел команду с капитанской повязкой. Его также отстранили от ноябрьских матчей сборной России в Лиге наций.

При этом главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак тогда заявил, что ошибку может совершить каждый. Он назвал главной задачей для Дзюбы попытку вновь завоевывать доверие болельщиков игрой и самоотдачей. После утечки видео Дзюба записал видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и в произошедшем может винить только себя.