Дзюбе вернули капитанскую повязку в «Зените»

Нападающему Артему Дзюбе вернули капитанскую повязку в петербургском «Зените». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

Дзюба выйдет с первых минут в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала». Напротив его фамилии в составе стоит буква С — она означает, что футболист будет капитаном команды.

Форварда лишили статуса капитана «Зенита» после появления в сети интимного видео с его участием. Его также отстранили от ноябрьских матчей сборной России в Лиге наций.

При этом главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак тогда заявил, что ошибку может совершить каждый. Он назвал главной задачей для Дзюбы попытку вновь завоевывать доверие болельщиков игрой и самоотдачей.

После утечки видео Дзюба записал видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и в произошедшем может винить только себя.

Встреча «Зенита» и «Арсенала» состоится 28 ноября в Туле. Начало встречи — 14:00 по московскому времени. В турнирной таблице чемпионата петербургский клуб идет вторым с 31 очком, «Арсенал» — 13-м с 13 очками. Лидирует ЦСКА (32).