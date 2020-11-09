«Зенит» выступил с заявлением об утечке интимного видео с Дзюбой

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев выступил с заявлением об утечке интимного видео с нападающим команды Артемом Дзюбой. Его слова приводит ТАСС.

Медведев посчитал, что Дзюба попал в сложную ситуацию и теперь ему предстоит показать характер, чтобы справиться с ней. Гендиректор добавил, что частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. После этого нападающего отстранили от ноябрьских матчей сборной России, а также лишили капитанской повязки в «Зените».

В ответ Дзюба заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посчитал, что каждый может совершить ошибку, и обещал поддерживать игрока.