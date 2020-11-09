Болельщики «Зенита» осудили Дзюбу за скандал с интимным видео

Объединение болельщиков петербургского «Зенита» «Ландскрона» осудило нападающего команды Артема Дзюбу за скандал с интимным видео. Их заявление доступно на странице во ВКонтакте.

Болельщики вспомнили о конфликте Дзюбы с фанатами «Спартака» и бывшим тренером команды Унаи Эмери и посчитали, что футболист своим поведением вызывает новые волны негатива и бросает тень на имя «Зенита». «Поведение Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюбленность и наплевательское отношение к имени нашего "Зенита"», — заявили они.

Фанатам не понравилось, что после забитого мяча в матче чемпионата России с «Краснодаром» Дзюба подбежал к фанатской трибуне, указывая рукой себе на ухо. «Мы рады, что теперь между нами нет взаимных недосказанностей, и мы с Дзюбой расставили все точки над i», — подытожили они.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. После этого нападающего отстранили от ноябрьских матчей сборной России, а также лишили капитанской повязки в «Зените».

В ответ Дзюба заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посчитал, что каждый может ошибиться, и пообещал поддержать игрока.

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