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Семак прокомментировал скандал с интимным видео Дзюбы

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Сергей Семак
Сергей Семак
Фото: Илья Смирнов / «Коммерсантъ»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал скандал с интимным видео нападающего команды Артема Дзюбы. Его слова приводит Sports.ru

Семак посчитал, что ошибку может совершить каждый, и назвал главной задачей для Дзюбы попытку вновь завоевывать доверие болельщиков игрой и самоотдачей. «Он должен выполнять свою работу на сто процентов. Для меня футболисты — как дети. Думаю, ни один родитель не отвернется от сына, несмотря практически ни на что. Я делаю все, что могу», — заявил тренер.

7 ноября в интернет выложили видео интимного характера с Дзюбой. После этого нападающего отстранили от ноябрьских матчей сборной России, а также лишили капитанской повязки в «Зените».

После утечки видео Дзюба записал видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя.


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