Дзюба рассказал о разговоре с Черчесовым

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым после скандала с интимным видео. Его слова приводит RT.

Дзюба сообщил, что обсудил с тренером последние матчи команды. «Он меня пожурил по-отечески. Да и сам все понимаю. Тренер сказал: у нас есть задача, будем ее решать. И сейчас всем нужно объединиться для ее решения», — заявил он. Футболист добавил, что собирается подготовиться к мартовским матчам сборной России и главному ближайшему турниру — чемпионату Европы.

Из-за попавшего в сеть интимного видео с участием Дзюбы Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи. Тренер посчитал, что команду и футболиста нужно оградить от негатива.

В отсутствие Дзюбы сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Молдавией (0:0), а также проиграла Турции (2:3) и Сербии (0:5) в заключительных матчах Лиги наций. Поражения не позволили команде занять первое место в группе и пробиться в элитный дивизион турнира. Кроме того, Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира 2022 года.

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