Хет-трик бывшего форварда сборной России помог «Ростову» разгромить «Динамо»

«Ростов» на своем поле разгромил «Динамо» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 ноября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился форвард Дмитрий Полоз. С 2014-го по 2018 год нападающий выступал за сборную России. На его счету три забитых мяча в 19 матчах. Еще один гол в ворота «Динамо» забил Хорен Байрамян. У москвичей отличился Никола Моро.

Победа позволила «Ростову» набрать 29 очков и выйти на третье место в чемпионате. В активе «Динамо» 27 очков, клуб находится на пятой позиции.

В следующем туре «Ростов» 6 декабря на своем поле примет «Уфу». «Динамо» в тот же день дома сыграет с тульским «Арсеналом».