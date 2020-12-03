ЦСКА проиграл и остался без плей-офф Лиги Европы

Московский ЦСКА уступил австрийскому «Вольфсбергу» со счетом 0:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве. Гости открыли счет на 22-й минуте усилиями Дарио Визингера. ЦСКА не сумел переломить ход поединка.

Таким образом москвичи лишились шансов на выход в плей-офф. Команда Виктора Гончаренко занимает последнее место в квартете, имея в своем активе три очка перед заключительным шестым туром. У идущего на втором месте «Вольфсберга» — семь. Австрийский клуб может опередить голландский «Фейеноорд». Вторую путевку в следующий раунд клубы разыграют 10 декабря. Лидером группы остается загребское «Динамо».

Российские клубы неудачно выступают в нынешнем сезоне еврокубков. Лишь 2 декабря «Краснодару» удалось прервать серию отечественных команд без побед в Лиге Европы и Лиге чемпионов, которая продлилась 17 матчей.