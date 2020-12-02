«Краснодар» одержал победу над французским «Ренном» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 71-й минуте забил нападающий Маркус Берг.

Таким образом, «Краснодар» прервал 17-матчевую серию без побед российских клубов в еврокубках. В этом розыгрыше Лиги чемпионов «Локомотив» и «Зенит» не одержали ни одной победы, а ЦСКА не выигрывал в Лиге Европы.

В турнирной таблице группы Е «Краснодар» занимает третью строчку с четырьмя очками, «Ренн» находится на последнем месте с одним очком. Лидирует английский «Челси» (10), испанская «Севилья» идет второй (10), они сыграют позднее 2 декабря. Весной российский клуб сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Позднее 2 декабря состоится другой матч Лиги чемпионов с участием российской команды. В нем «Зенит» встретится с бельгийским «Брюгге». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

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