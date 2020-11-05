«Краснодар» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов

«Краснодар» проиграл в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» со счетом 2:3. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский клуб упустил победу, хотя уже к 21-й минуте сумел дважды огорчить ворота соперника. Первый в гол матче на счету Магомеда Шапи-Сулейманова. Удвоил преимущество гостей Маркус Берг, реализовав пенальти. Но за три минуты до конца первого тайма хозяевам удалось сократить отставание в счете. Отличился хорват Иван Ракитич, а уже во втором тайме футболисты «Севильи» забили еще два гола. Дубль на счету Юссефа Эн-Несери.

Ранее в рамках Лиги чемпионов «Зенит» сыграл вничью с итальянским «Лацио». На гол Александра Ерохина римляне ответили мячом Фелипе Кайседо.

В активе «Краснодара» всего одно очко в рамках группового этапа. «Быки» занимают третье место в квартете, пропустив вперед «Челси» и «Севилью».

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