«Краснодар» пропустил на 95-й минуте и проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов

«Краснодар» проиграл испанской «Севилье» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, пропустив решающий мяч на последней минуте встречи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре 24 ноября и завершилась со счетом 1:2. За «Севилью» забитыми мячами отличились Иван Ракитич (4-я минута) и Мунир Эль-Хаддади (95-я). За «быков» забил Вандерсон (56-я).

В турнирной таблице группы Е «Краснодар» занимает третью строчку с одним очком. Лидирует «Челси» (10), «Севилья» идет второй (10), последнее место у французского «Ренна» (1). Российский клуб потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

Позднее 24 ноября состоится другой матч Лиги чемпионов, в котором петербургский «Зенит» встретится с итальянским «Лацио». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.