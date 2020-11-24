Четырехкратный олимпийский чемпион назвал российский футбол позором

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал российский футбол позором. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тихонов высказался о выступлении российских клубов в Лиге чемпионов. «Если кто-нибудь из наших команд наберет очки, это будет второе 9 мая для всей страны. Наш футбол — позор всего национального спорта. Футболистам нужна критика, а никто их не критикует», — заявил он.

Также бывший биатлонист раскритиковал выступление сборной России в матче заключительного тура Лиги наций. «Как можно было проиграть Сербии, размером с Московскую область, пропустив целых 5 мячей? Этому нет никаких оправданий», — посчитал он.

7 ноября бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло назвал главную причину провала российских клубов в еврокубках. Он посчитал, что уровень российских игроков недостаточно высок, чтобы конкурировать с иностранцами.

В текущем сезоне российские клубы не одержали ни одной победы за три тура еврокубков. Петербургский «Зенит» набрал одно очко в Лиге чемпионов и располагается на последнем месте в группе F. У московского «Локомотива» — два очка, у «Краснодара» — одно в этом же турнире. ЦСКА набрал два балла в Лиге Европы.

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